Zveza ekoloških gibanj zahteva blokado masovnega odstrela medvedov

Ljubljana, 18. aprila - Odločbo z dovoljenjem za odvzem 230 rjavih medvedov iz narave so danes močno obsodili v Zvezi ekoloških gibanj Slovenije, kjer zahtevajo dosledno upoštevanje zakonodaje o zaščiti medveda in volka kot zavarovanih vrst živali ter blokado "vsakršnega masovnega odstrela". "Po naših podatkih gre že za tretjino vse populacije," so opozorili.