Nevladniki: Slovenija s tako obsežnim odstrelom medvedov krši evropsko zakonodajo

Ljubljana, 17. aprila - Odločitev ministrstva za naravne vire in prostor, ki je v četrtek izdalo odločbo z dovoljenjem za odvzem 230 rjavih medvedov iz narave, predstavlja kršitev slovenske in evropske zakonodaje, so prepričani v slovenskih nevladnih organizacijah. Na to so v javnem pismu opozorili tudi Evropsko komisijo in Evropski parlament.