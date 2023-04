Zaradi resnosti poškodb voznikov e-skirojev AVP s predlogom obveznega nošenja čelad za vse voznike

pripravil Domen Anderle

Ljubljana, 10. aprila - Število uporabnikov električnih skirojev se je v zadnjih letih znatno povečalo, s tem pa tudi število prekrškov in poškodb voznikov. Te so zaradi visokih hitrosti e-skirojev podobne poškodbam kolesarjev in motoristov. Agencija za varnost prometa (AVP) zato poziva k dvigu omejitve minimalne starosti uporabnikov na 15 let in obvezno čelado za vse.