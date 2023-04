Na konferenci razpravljali o problematiki in rešitvah naraščajoče uporabe e-skirojev

Ljubljana, 6. aprila - Predstavniki različnih institucij so na mednarodni konferenci Agencije za varnost prometa (AVP) in Zavoda Vozim predstavili probleme naraščajoče uporabe e-skirojev v Sloveniji in EU, naraščajoč trend poškodb, pa tudi primere dobrih praks in predloge rešitev za izboljšanje prometne varnosti voznikov e-skirojev in drugih udeležencev prometa.