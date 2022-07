Električni skiroji v Ljubljani ovirajo druge udeležence v prometu

Ljubljana, 26. julija - Od prejšnjega tedna si je v Ljubljani mogoče izposoditi električne skiroje podjetja Bolt. Ti pa so med drugim parkirani tudi na pločnikih, zelenicah, kolesarskih stezah, zato ovirajo invalide, pešce in kolesarje. Ljubljanski župan Zoran Janković je danes napovedal, da se bo jeseni pogovoril s podjetjem, če se bo to še dogajalo.