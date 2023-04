Ljubljana, 3. aprila - Policija bo do konca tedna poostreno nadzirala pravilno uporabo e-skirojev. Prav tako bodo nadzor izvajali redarji. Število e-skirojev na slovenskih ulicah se namreč povečuje, na Agenciji za varnost prometa pa voznike e-skirojev pozivajo, naj nosijo čelado in med vožnjo ne uporabljajo telefona ali slušalk, so sporočili z agencije.