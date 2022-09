AVP ob tednu mobilnosti poziva k strpnosti vseh udeležencev v prometu

Ljubljana, 15. septembra - Agencija za varnost prometa (AVP) pred začetkom Evropskega tedna mobilnosti poziva k varnosti in strpnosti vseh udeležencev v prometu. Osredotočili so se predvsem na voznike e-skirojev in opozorili, da jih je bilo letos že 149 udeleženih v prometnih nesrečah, dva pa sta umrla. Za varno uporabo e-skirojev so pripravili vrsto priporočil.