Policisti v preventivni akciji prejšnji teden ugotovili 1415 primerov uporabe mobilnih telefonov med vožnjo

Ljubljana, 19. januarja - Med enotedensko preventivno akcijo policije in Agencije za varnost prometa (AVP), ki so jo izvajali med 9. in 15. januarjem, so policisti ugotovili 1415 primerov uporabe mobilnih telefonov med vožnjo. V 46 primerih so izrekli opozorilo, so sporočili iz AVP in opozorili, da so telefoni nevarni tudi v rokah kolesarjev, voznikov e-skirojev in pešcev.