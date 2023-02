Boltovi skiroji spet na ljubljanskih ulicah

Ljubljana, 14. februarja - Od 1. februarja je v Ljubljani spet mogoča izposoja električnih skirojev podjetja Bolt. Decembra so jih zaradi zimskih razmer in z namenom uporabnike opozoriti na pomen odgovorne uporabe začasno umaknili. Kot so danes sporočili iz podjetja, želijo prebivalce mesta in njegove obiskovalce spodbuditi k bolj trajnostnim oblikam prevoza.