Vlada ni podelila razrešnice upravi in nadzornikom 2TDK

Ljubljana, 23. marca - Vlada je danes obravnavala letno poročilo družbe 2TDK, ki bdi nad projektom drugi tir Divača-Koper, in sklenila, da upravi in nadzornikom ne podeli razrešnice za poslovno leto 2021. Kot so dodali, je ne bodo podelili, dokler 2TDK ne razjasni okoliščin v zvezi z odstopom od časovnice in investicijske vrednosti projekta.