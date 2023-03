Noveli zakona o službi v SV se v DZ obeta šibka podpora, poslanci so bolj enotni o resoluciji o opremljanju vojske

Ljubljana, 21. marca - Noveli zakona o službi v Slovenski vojski (SV) se po današnji razpravi v DZ obeta podpora poslanskih skupin Svoboda in opozicijske NSi, v SDS pa ji ne bodo nasprotovali. Široka podpora pa se obeta resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja SV, podporo so ji namreč odrekli le v Levici. DZ bo o obojem glasoval v sredo.