Ob prelomu leta: Obrambni sistem pred največjim naložbenim ciklom

pripravil Luka Tetičkovič

Ljubljana, 31. decembra - Obrambni sistem je, sodeč po predlaganem razvojnem dokumentu, pred največjim naložbenim ciklom. Obrambno ministrstvo predlaga, da se vojaški proračun v letu 2023 dvigne na 1,35 odstotka BDP in do leta 2030 zraste na dva odstotka BDP. Med prvimi potezami leta 2023 pa bo dokončna prekinitev posla z boxerji in iskanje alternative.