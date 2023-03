Novela zakona o službi v SV kljub pomislekom skozi sito matičnega odbora DZ

Ljubljana, 8. marca - Odbor DZ za obrambo je z osmimi glasovi za in dvema proti sprejel predlog novele zakona o službi v Slovenski vojski (SV), ki med drugim predvideva znižanje zahtevane stopnje izobrazbe za zaposlitev v vojski na osnovnošolsko in nato šolanje vojakov ob delu. Predlogu so nasprotovali v poslanskih skupinah Levica in SD, pomisleke so imeli v SDS in NSi.