Odbor za obrambo podprl resolucijo o opremljanju SV, očitki o pomanjkanju ambicioznosti

Ljubljana, 7. marca - Člani odbora DZ za obrambo so z desetimi glasovi za in enim proti podprli resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (SV) do leta 2040. Ob tem so nekateri izrazili pomisleke, da je predvideni dvig obrambnega proračuna na dva odstotka BDP premalo ambiciozen. Resoluciji je nasprotovala le Levica.