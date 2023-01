Ministrstvo bo predstavilo predlog resolucije o razvoju SV do leta 2040

Ljubljana, 16. januarja - Ministrstvo za obrambo bo danes predstavilo predlog nove resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (SV) do leta 2040, o predlogu pa bo potekal tudi posvet. V predlogu napoveduje zelo povečan obseg obrambnih izdatkov, ki naj bi najkasneje do leta 2030 dosegli dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP).