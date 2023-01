Na posvetu o predlogu nove resolucije o razvoju SV za hitro odzivanje na varnostne razmere

Ljubljana, 16. januarja - Na posvetu o predlogu nove resolucije o dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040 so se udeleženci strinjali, da se je treba hitro odzivati na spreminjajoče se varnostne razmere. Poleg vojne v Ukrajini so omenili tudi Kitajsko in Zahodni Balkan. Spregovorili so tudi o vojaški strateški rezervi in vojaškem šolanju.