Za NSi sprememba resolucije o razvoju SV smiselna, do razmer v zdravstvu kritični

Ljubljana, 17. januarja - V NSi odločitev za spremembo resolucije o dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (SV) do leta 2040 ocenjujejo kot smiselno. Podpirajo tudi napovedan povečan obseg obrambnih izdatkov, a opozarjajo, da mora biti poraba teh racionalna in smiselno usmerjena. Bolj kritični so medtem do aktualnih razmer v zdravstvu.