Vlada še brez odločitev o zakonskem predlogu za ureditev plačnega sistema javnega sektorja

Brdo pri Kranju, 14. marca - Vlada na današnji seji na Brdu pri Kranju še ni pripravila predloga zakona, ki bo urejal temelje plačnega sistema javnega sektorja in ki naj bi ga do srede posredovala sindikatom. Ministrski zbor je razpravo danes prekinil, vlada jo bo nadaljevala na četrtkovi seji, so za STA pojasnili v vladnem uradu za komuniciranje.