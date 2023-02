Na vladi predlog nove obrambne resolucije

Ljubljana, 23. februarja - Vlada bo na današnji seji obravnavala predlog resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (SV) do leta 2040, ki med drugim prinaša povečan obseg obrambnih izdatkov. Ti naj bi najkasneje do leta 2030 dosegli dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP).