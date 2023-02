Vlada s predlogom resolucije o programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040

Ljubljana, 23. februarja - Vlada je na današnji seji določila besedilo predloga resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (SV) do leta 2040 ter ga poslala v obravnavo in sprejem DZ. Resolucija med drugim predvideva ambicioznejšo časovnico doseganja obrambnih izdatkov,so sporočili z Urada vlade za komuniciranje (Ukom).