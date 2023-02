Železniški predor Škofije bodo predvidoma prebili ta teden

Koper, 27. februarja - Med gradbenimi stroji, ki s koprske in divaške strani vrtajo predor Škofije na trasi drugega tira, je še manj kot 10 metrov, tako da preboj pričakujejo še ta teden, so za STA pojasnili v podjetju 2TDK. Pred kratkim so ob tem dokončali dva stebra viadukta Gabrovica, ki sta najbližja cesti v vas. Vsi stebri bodo predvidoma zgrajeni do konca marca.