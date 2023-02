Vlada in sindikati bodo pretresali predloge v okviru plačne reforme

Ljubljana, 24. februarja - Vladni predstavniki se danes znova dobijo z vsemi reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Nazadnje je vladna stran sindikatom predstavila izhodišča za reformo sistema plač v javnem sektorju, tako so sedaj na potezi sindikati, da se nanje odzovejo. V dosedanjih javnih izjavah pa so do nekaterih predlogov že bili kritični.