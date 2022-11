Koalicija Za otroke gre vložila ustavno pritožbo na prepoved razpisa referenduma o družinskem zakoniku

Ljubljana, 11. novembra - Sovoditelja Koalicije Za otroke gre Aleš Primc in Metka Zevnik sta danes na ustavno sodišče vložila pritožbo na odločitev DZ glede nedopustnosti razpisa referenduma o družinskem zakoniku. V ustavni pritožbi koalicija navaja tudi argumente za izločitev treh ustavnih sodnikov, in sicer Katje Šugman Stubbs, Roka Čeferina in Neže Kogovšek Šalomon.