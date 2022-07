V Legebitri navdušeni nad odločitvijo ustavnega sodišča o zakonski zvezi in posvojitvah istospolnih partnerjev

Ljubljana, 8. julija - V društvu Legebitra so navdušeni nad odločitvijo ustavnega sodišča, da ureditev, ki istospolnim partnerjem ne omogoča sklenitve zakonske zveze in posvojitve otrok, ni v skladu z ustavo, je za STA dejala vodja Legebitre Lana Gobec. Opozorila pa je, da je zdaj na potezi DZ, da se ravna po navodilih sodišča in sprejme ustrezno zakonodajo.