Na shodu Koalicije za otroke gre kritični do predlaganih sprememb družinskega zakonika

Ljubljana, 27. septembra - Koalicija za otroke gre je v Ljubljani organizirala "shod za zaščito otrok in družin", s katerim nasprotujejo odločitvi ustavnega sodišča, ki istospolnim partnerjem omogoča sklenitev zakonske zveze in posvojitev otrok. Po nekaterih neuradnih ocenah se je zbralo okrog tisoč ljudi, med njimi je bilo veliko otrok, ki so jih s sabo pripeljali starši.