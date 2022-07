Vlada po odločitvi ustavnega sodišča z zakonskim predlogom za spremembe družinskega zakonika

Ljubljana, 15. julija - Vlada je na današnji dopisni seji potrdila besedilo predloga zakona o spremembah družinskega zakonika in ga v DZ poslala po skrajšanem postopku, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Predlog sledi prelomni odločitvi ustavnega sodišča, s katero je to istospolnim partnerjem omogočilo sklenitev zakonske zveze in posvojitev otrok.