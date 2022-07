Koalicija za otroke gre: Odločitev ustavnega sodišča je škandalozna, krivična in ideološko motivirana

Ljubljana, 8. julija - V Koaliciji za otroke gre so odločitev ustavnega sodišča, da ureditev, ki istospolnim partnerjem ne omogoča sklenitve zakonske zveze in posvojitve otrok, ni v skladu z ustavo, označili za škandalozno, krivično in ideološko motivirano. Po njihovem mnenju je odločitev sodišča protiustavna, ker sta v zadevi razsojala pristranska sodnica in sodnik.