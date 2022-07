Koalicijske stranke pozdravljajo odločitev ustavnega sodišča, v NSi kritični

Ljubljana, 8. julija - Odločitev ustavnega sodišče, s katero istospolnim partnerjem omogoča sklenitev zakonske zveze in posvojitev otrok, v koaliciji pozdravljajo in hkrati zagotavljajo, da bodo zakonske spremembe pripravili v najkrajšem možnem času. Do odločitve ustavnega sodišča so kritični v opozicijski NSi, v SDS se še niso odzvali.