DZ o spremembah družinskega zakonika, ki predvideva izenačitev istospolnih in raznospolnih zvez

Ljubljana, 30. septembra - Poslanci DZ bodo danes obravnavali vladni predlog sprememb družinskega zakonika, ki predvideva izenačitev partnerjev v istospolnih in raznospolnih zvezah, vključno z možnostjo posvojitve otrok. Podporo predlogu napovedujejo poslanci Svobode, SD in Levice. Posvojitvam otrok istospolnih partnerjev pa medtem nasprotujejo v SDS in NSi.