Ljubljana, 1. novembra - Upravičenci do digitalnih bonov lahko te unovčijo še do konca tega meseca. Veljavnost digitalnih bonov, ki se jih lahko uporabi pri nakupu računalniške opreme, se namreč izteče s 30. novembrom. Do 21. oktobra je bilo skupno unovčenih za 21,5 milijona evrov bonov.