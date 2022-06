Stojmenova Duh: Digitalni boni bodo povečali digitalni in socialni razkorak

Ljubljana, 16. junija - Digitalni bon ne bo prispeval k dvigu digitalne pismenosti in vključenosti, je bila na Twitterju do ukrepa kritična ministrica, pristojna za digitalno preobrazbo, Emilija Stojmenova Duh. "Ravno nasprotno - povečal bo tako digitalni kot socialni razkorak," je zapisala in opozorila, da se z boni financira v tujini narejeno opremo.