Mladi lahko od danes naprej koristijo digitalne bone

Ljubljana, 15. junija - Osnovnošolci zadnje triade, dijaki in študentje lahko od danes naprej za nakup računalniške opreme koristijo digitalne bone '22. Vrednost bona je 150 evrov, pri čemer gre za dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave RS, tako da zanj ni treba zaprositi in se ga ne prejme v fizični obliki. Bone se lahko koristi do 30. novembra letos.