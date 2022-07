Šolarji in študenti doslej unovčili tretjino digitalnih bonov

Ljubljana, 25. julija - Digitalne bone, ki so jih junija prejeli učenci višjih razredov osnovne šole, dijaki in študenti, je doslej izkoristila ena tretjina upravičencev. Po podatkih vladne službe za digitalno preobrazbo jih je do prejšnjega tedna unovčilo 78.532 posameznikov v skupni vrednosti 11 milijonov evrov.