V dnevu in pol unovčenih za več kot 800.000 evrov digitalnih bonov

Ljubljana, 16. junija - Prvi dan veljavnosti digitalnih bonov '22 so trgovine z računalniško opremo zabeležile kar precejšen naval. Danes do 11. ure je bilo tako skupno unovčenih za 826.438 evrov digitalnih bonov, izhaja iz podatkov, ki jih je za STA posredovala vladna služba za digitalno preobrazbo. Bone je v prvem dnevu in pol unovčilo 5885 posameznikov.