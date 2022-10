Do digitalnih bonov upravičenih 67 starejših od 55 let

Ljubljana, 19. oktobra - Digitalne bone bo lahko poleg učencev, dijakov in študentov do konca novembra koristilo tudi 67 oseb starih 55 let ali več, ki so opravili zadostno število ur usposabljanj s področja digitalnih kompetenc. Služba vlade za digitalno preobrazbo je sicer v petek organizirala prvi informativni dan za izvajalce usposabljanj za starejše.