Unovčenih za 15 milijonov evrov digitalnih bonov

Ljubljana, 26. avgusta - Digitalne bone je po najnovejših podatkih vladne službe za digitalno preobrazbo do danes unovčilo več kot 200.000 posameznikov v skupni vrednosti 15,19 milijona evrov. Bone lahko zaenkrat unovčijo osnovnošolci, dijaki in študenti, po načrtih pa bodo pozneje na voljo tudi prebivalcem starim 55 let in več. A se pri slednjih nekoliko zapleta.