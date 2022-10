Sindikati zdravstva in socialnega varstva pred nadaljevanjem pogajanj pričakujejo še izhodišča glede zdravniških plač

Ljubljana, 5. oktobra - Sindikati zdravstva in socialnega varstva ter vlada so danes nadaljevali pogajanja. Vsebinskega napredka niso dosegli, še pred nadaljevanjem pogajanj pa bo vlada sindikatom poslala še izhodišča za plačno skupino E1, torej zdravnike in zobozdravnike. Najprej pa jih bodo predstavili zdravniškemu sindikatu Fides na pogajanjih, predvidenih za petek.