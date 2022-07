Arčon na srečanju s Slovenci po Evropi poudaril pomen učenja slovenščine in vključevanja mladih

Ljubljana, 6. julija - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je danes prek video povezave sestal s predstavniki slovenskih skupnosti po Evropi. V ospredje srečanja je postavil učenje slovenskega jezika in vključevanje mladih v dejavnosti skupnosti, zbrane pa je tudi povabil k sodelovanju pri projektu Evropska prestolnica kulture 2025.

Na srečanju so svoje aktivnosti predstavili predstavniki slovenskih skupnosti iz Avstrije, Belgije, Češke, Francije, Irske, Italije, Nizozemske, Slovaške, Španije, Švedske, Švice in Združenega kraljestva, ki so se jim pridružili tudi predstavniki veleposlaništev RS v nekaterih izmed teh državah.

Minister je na srečanju poudaril, da med Slovenci tako v zamejstvu kot v izseljenstvu čuti veliko pripadnost in povezanost z domovino. Kot dva glavna izziva je izpostavil učenje slovenskega jezika in vključevanje mladih v aktivnosti skupnosti. Zbrane je tudi povabil k sodelovanju pri projektu Evropska prestolnica kulture. Ta naziv bo namreč v letu 2025 pripadel Novi Gorici in Gorici.

Arčon je prav tako izrazil željo, da srečanja, kakršno je bilo današnje, v prihodnje postanejo stalnica, saj gre po njegovi oceni za odličen način povezovanja in izmenjave izkušenj, ki uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu omogoča, da učinkoviteje prispeva k izboljšanju njihove stvarnosti.

Prihodnji teden se bo minister sestal s slovensko skupnostjo na Zahodnem Balkanu.