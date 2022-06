Arčon na prvem uradnem obisku pri slovenskih zamejcih v Avstriji

Celovec, 22. junija - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je danes mudil na prvem uradnem obisku pri Slovencih na avstrijskem Koroškem. Predstavniki manjšine so ga seznanili z izzivi, s katerimi se soočajo, izpostavili pa so zlasti problematiko zagotavljanja izobraževanja v slovenskem jeziku na vseh ravneh, so sporočili iz Arčonovega urada.

Minister se je v prostorih v prostorih generalnega konzulata v Celovcu sestal s predsednikom Narodnega sveta koroških Slovencev Valentinom Inzkom, predstavnikom Zveze slovenskih organizacij Marjanom Sturmom in predstavnikom Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Heribertom Kulmeschem. Zahvalil se jim je za predano delo, ki ga opravljajo v dobrobit slovenske skupnosti v Avstriji, izpostavil pa je tudi pomen rednega dialoga.

Med drugim je poudaril pomen projekta Evropske prestolnice kulture v Novi gorici in Gorici leta 2025 ter izrazil pričakovanje, da bodo pri njem sodelovali tudi koroški Slovenci. Projekt namreč v ospredje postavlja tudi čezmejnost in manjšinske stvarnosti, je izpostavil.

Predstavniki manjšine pa so ministra seznanili z odprtimi vprašanji in izzivi, s katerimi se soočajo. Izpostavili so zlasti problematiko zagotavljanja kakovostnega in kontinuiranega izobraževanja v slovenskem jeziku na vseh ravneh, od jasli do univerze. Podčrtali so tudi pomen dosledne uporabe slovenskih različic krajevnih imen na avstrijskem Koroškem.

Srečanje se je zaključilo z dogovorom, da se v prihodnje oblikuje skupina, ki se bo redno srečevala in delovala v smeri jasno opredeljenih in začrtanih ciljev za izboljšanje položaja Slovencev v Avstriji, so še sporočili iz Arčonovega urada.