Arčon na srečanju Slovencev iz zamejstva in sveta poudaril vlogo mladih pri ohranjanju slovenstva

Novo mesto, 2. julija - Skupna točka ohranjanja slovenstva so mladi in gre predvsem za to, kako mlade vključiti v delovanje slovenskih društev. Temu bodo namenili veliko pozornosti, je na današnji osrednji prireditvi štiridnevnega tradicionalnega srečanja za Slovence v zamejstvu in po svetu Dobrodošli doma v Novem mestu napovedal resorni minister Matej Arčon.