Arčon na prvem srečanju s predstavniki Slovencev na Hrvaškem poudaril pomen učenja slovenskega jezika

Reka, 27. junija - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je danes na Reki na svojem prvem uradnem obisku pri slovenski narodni skupnosti na Hrvaškem napovedal, da bo ministrstvo opredelilo zelo jasne cilje in pot do njih. Eden od teh ciljev bo tudi učenje slovenskega jezika in gojenje slovenske kulture na Hrvaškem.