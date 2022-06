Minister Arčon z avstralskimi Slovenci tudi o projektu Evropske prestolnice kulture

Ljubljana, 30. junija - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je danes virtualno sestal s predstavniki slovenske skupnosti v Avstraliji. Predstavil jim je prednostne naloge urada za Slovence v zamejstvu in po svetu ter jih seznanil s projektom Evropske prestolnice kulture, ki bo leta 2025 v Novi Gorici in Gorici.

Minister je predstavnikom avstralskih Slovencev na spletnem srečanju predstavil prednostne naloge urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, med katerimi so kroženje možganov, gospodarsko in kulturno sodelovanje, ohranjanje slovenskega jezika ter digitalizacija.

Ob tej priložnosti jih je tudi seznanil s projektom Evropske prestolnice kulture, ki bo leta 2025 v Novi Gorici in sosednji Gorici. Vse navzoče je povabil, da razmislijo o načinih vključitve v projekt, povabil pa jih je tudi k promociji tega za vso Slovenijo pomembnega dogodka.

"To bo odlična priložnost, da se Slovenci iz vsega sveta predstavijo," je dejal minister, so sporočili iz urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Arčon se je navzočim zahvalil za njihovo dosedanje delo in trud. Poudaril je pomen virtualnega povezovanja, ki sicer ne more nadomestiti človeškega stika, je pa izrednega pomena za povezovanje, ohranjanje stikov in izmenjavo izkušenj.

Izrazil je tudi veselje nad prisotnostjo mlajše generacije, ki je aktivno vključena v delovanje slovenske skupnosti v Avstraliji, saj je prav vključenost mladih v delovanje skupnosti velik izziv skupnostim po vsem svetu.

Srečanja so se udeležili predstavniki slovenskih društev in organizacij v Avstraliji ter častna konzula Slovenije Mark Stariha in Adrian Vatovec, ki so ministru predstavili svoje delo, aktivnosti in izzive, s katerimi se srečujejo.

Današnje srečanje je še eno v vrsti spoznavnih srečanj ministra Arčona z namenom vzpostavitve stika s slovenskimi skupnostmi po svetu. Pogovora se je udeležila tudi državna sekretarka na uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar.