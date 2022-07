Minister Arčon na festivalu narodno-zabavne glasbe izpostavil pomen slovenske glasbe in kulture

Števerjan, 3. julija - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je danes v Števerjanu udeležil jubilejnega 50. festivala narodno-zabavne glasbe Števerjan 2022. Med drugim je izpostavil predvsem pomen slovenske glasbe in kulture ter kako ti prispevata k ohranjanju narodne zavesti, so sporočili iz Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.