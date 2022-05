S kampanjo Nisi okej? Povej naprej. nad stigmatizacijo duševnega zdravja

Ljubljana, 17. maja - Med pandemijo covida-19 je prišlo do porasta duševnih stisk in motenj, kljub temu pa večji delež ljudi ne poišče pomoči. NIJZ s kampanjo Nisi okej? Povej naprej. zato želi zmanjšati stigmo duševnega zdravja ter izboljšati poznavanje in razumevanje težav. Osrednjo vlogo v kampanji imajo ambasadorji, ki so danes spregovorili v pogovoru STAkluba.