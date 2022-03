WHO: Med pandemijo covida-19 za četrtino več primerov anksioznosti in depresije

Ženeva, 2. marca - V prvem letu pandemije covida-19 se je razširjenost anksioznosti in depresije po svetu povečala za 25 odstotkov, je razvidno iz znanstvenega poročila, ki ga je danes objavila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je opozoril, da so razpoložljive informacije verjetno le vrh ledene gore.