Svetovni dan duševnega zdravja letos o odpravljanju neenakosti pri dostopu do pomoči

piše Anja Gorenc

Ljubljana, 8. oktobra - Svetovna federacija za duševno zdravje ugotavlja, da med 75 in 95 odstotkov ljudi z duševnimi motnjami v državah z nizkimi in srednjimi dohodki ne more dostopati do sistema skrbi in storitev za duševno zdravje, v državah z visokimi dohodki razmere niso veliko boljše. Zato je svetovni dan duševnega zdravja letos posvečen odpravljanju teh neenakosti.