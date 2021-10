Gorenjci bolj zdravi od slovenskega povprečja, a s problemi na področju duševnega zdravja

Kranj, 24. oktobra - Podatki kažejo, da je zdravje Gorenjcev boljše od slovenskega povprečja, drugačno pa je stanje na področju duševnega zdravja. Tudi na Gorenjskem vse večja težava postajajo alkohol in samomori. Posebej pa Gorenjsko pestita slabša kadrovska zasedba v zdravstvu in otežen dostop do pomoči na področju duševnega zdravja.