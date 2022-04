Ob dnevu zdravja z več dogodki opozorili na skrb za zdravje

Ljubljana, 7. aprila - Ob svetovnem dnevu zdravja, ki letos poteka pod sloganom Naš planet, naše zdravje, so po več krajih po Sloveniji pripravili dogodke, s katerimi so opozorili na skrb za zdravje. V Murski Soboti so začeli akcijo Zgeni.se v pomlad. V Velenju pa je potekala prireditev Mesto zdravja in strokovni posvet Hoji prijazno mesto za zdravje ljudi in planeta.