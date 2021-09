Varuh: Duševno zdravje med epidemijo ni bila prioriteta odločevalcev

Ljubljana, 14. septembra - Na seji sveta varuha človekovih pravic so razpravljali o duševnem zdravju kot eni izmed človekovih pravic. Pri varuhu so pod drobnogled vzeli dostop do storitev duševnega zdravja v času epidemije. Zaključki analize še niso povsem oblikovani, mogoče pa je reči, da duševno zdravje ni bila prioriteta odločevalcev, ugotavlja varuh Peter Svetina.