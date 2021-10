Poklukar: Duševna stiska ni in nikoli ne sme biti tabu tema

Ljubljana, 10. oktobra - Duševna stiska ni in nikoli ne sme biti tabu tema. O tem moramo govoriti, si pomagati in vsem, ki ga potrebujejo, tudi omogočiti dostop do zdravljenja, je ob dnevu duševnega zdravja zapisal minister za zdravje Janez Poklukar. Zagotovil je, da si bo za to vedno prizadeval. Za izboljšanje stanja pa so že sprejeli kar nekaj ukrepov, je dodal.